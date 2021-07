Lazio Primavera, Franco dice addio ai biancocelesti – FOTO

Un altro addio per la Lazio Primavera, retrocessa in Primavera 2. A salutare questa volta è Damiano Franco

La retrocessione in Primavera ha portato tanti cambiamenti e una sensazione di vera e propria rivoluzione in casa Lazio Primavera. A salutare questa volta è Damiano Franco.

Il difensore lascia dopo ben 13 anni i colori biancocelesti e sui social non ha comunque nascosto tutta la sua emozione: «Sono stati 13 anni di vittorie e sconfitte, gioie e dolori, sorrisi e lacrime, che mi hanno fatto crescere professionalmente ma soprattutto come uomo». Il suo futuro molto probabilmente sarà in qualche serie minore.