La Lazio Primavera non ha conquistato l’obiettivo minimo della promozione. Ora la gestione può passare a Bianchessi

La Lazio Primavera non ha raggiunto l’obiettivo minimo di questa stagione: la promozione in massima serie. L’annata è quindi da considerare come un flop che potrebbe ora gravare sulle spalle di Tare.

Come riportato da Il Messaggero, infatti, Lotito è chiamato a prendere in mano la situazione sollevando il d.s. dalla gestione della Primavera e offrendola a Mauro Bianchessi, attuale responsabile del settore giovanile biancoceleste. Proprio a quest’ultimo era stata promessa la Primavera in caso di fallimento in questa stagione.