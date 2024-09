Lazio Primavera, CAMBIA la sede del derby con la Roma: ecco DOVE si giocherà e il MOTIVO per il quale il match non si terrà al Fersini

La Lazio, tramite un comunicato ufficiale, ha informato i propri tifosi che il derby della Lazio Primavera contro la Roma non si terrà allo stadio Mirko Fersini. Ecco la sede scelta per ospitare il match:

COMUNICATO – La S.S. Lazio, ringraziando per l’ospitalità e la collaborazione la Società F.C. Rieti 1936 ed il sindaco del capoluogo di provincia reatino Daniele Sinibaldi, informa che il derby Primavera Lazio-Roma, in programma il 16 settembre 2024 alle 17:30, avrà luogo allo stadio ‘Centro d’Italia-Manlio Scopigno’ di Rieti, anziché allo stadio Mirko Fersini, non disponibile per manutenzione straordinaria. Per assistere al match sarà possibile acquistare il tagliando per l’ingresso al costo di 10 euro sul circuito Etes (il link sarà disponibile nelle prossime ore).