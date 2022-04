Lazio Primavera, pesante ko con il Brescia: al Fersini finisce 1-3

Pesante sconfitta per la Lazio Primavera nell’andata dei quarti finale dei play off. Il Brescia si impone per 3-1 al Fersini

Pesante sconfitta per la Lazio Primavera nell’andata dei quarti finale dei play off. Il Brescia si impone per 3-1 al Fersini in una sfida equilibrata, decisa dagli episodi e dalle ingenuità della retroguardia biancoceleste.

Sono gli ospiti a passare nel finale del primo tempo, grazia a un rigore di Castellini. Immediato è però il pari del solito Crespi. Nella ripresa però gli uomini di Calori spariscono dal campo e una doppietta di Bertazzoli fa volare il Brescia, E ora tra sette giorni servirà un’autentica impresa.