Lazio Primavera, 3 punti fondamentali: 3-0 contro il Bologna per i ragazzi biancocelesti di Stefano Sanderra

Termina con una vittoria per 3-0 il match della Lazio Primavera, che al Mirko Fersini, batte il Bologna e si porta a casa i 3 punti.

Biancocelesti in perenne dominio della gara, vinta grazie alle reti di Diego Gonzalez su rigore ad inizio primo tempo e Di Tommaso nel finale di secondo. Partita poi chiusa dalla seconda rete di giornata per Gonzalez. Biancocelesti che si portano a quota 44 punti, al terzo posto in campionato.