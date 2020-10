Lazio Primavera, che prova contro il Bologna: è 3-3 in rimonta

Lazio Primavera, è 3-3 contro il Bologna. Grande prova di orgoglio per la squadra di Menichini che rimonta allo scadere

Grande prova di cuore e coraggio non solo per la Lazio di Inzaghi. Anche la Primavera di Menichini convince in quel di Bologna che, allo scadere del tempo, riesce a rimontare e guadagnarsi il 3-3 in rimonta.

LAZIO-BOLOGNA 3-3

Marcatori: 23′ Ruffo Luci (B), 35′, 73′ Rocchi (B), 62′ Raul Moro (L), 70′ Castigliani (L), 90’+4 Nimmermeer (L)

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella (74′ Migliorati), Franco, Pica, Ndrecka; Bertini (59′ Castigliani), A. Marino, Czyz; Shehu (74′ Marinacci); Nimmermeer, Moro.

A disp.: Zappalà, Pino, T. Marino, Ferrante, Cesaroni, Campagna.

All.: Leonardo Menichini

BOLOGNA (4-3-3): Molla; Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Farinelli, Khailoti, Roma, Ruffo Luci, Pagliuca (88′ Cudini), Di Dio (65′ Rabbi), Rocchi (81′ Sigirpalsson).

A disp.: Prisco, Bagnoli, Cavini, Acampora, Grieco, Pietrelli, Cossalter, Paananen.

All.: Luciano Zauri

Arbitro: Mario Saia (sez. di Palermo).

Ass.: Spina – Palla.

NOTE. Ammoniti: Rocchi (B), Pagliuca (B), Montebugnoli (B)

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 3ª giornata

Domenica 4 ottobre 2020, ore 15:00

Stadio ‘Mirko Fersini’, Centro Sportivo di Formello