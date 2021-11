Calori: «Bisogna avere la forza di andare oltre la negatività»

Il tecnico biancoceleste, Calori ha parlato ai microfoni ufficiali del club nel post gara tra Lazio Primavera e Benevento. Le parole

«Abbiamo cercato di costruire e creare, poi è successo l’incidente dello svantaggio, la sfortuna sul rigore, insomma non siamo stati precisi. Bisogna avere la forza di andare oltre la negatività. Siamo stati meno incisivi di altre volte e poco convinti. Abbiamo 6-7 ragazzi che hanno avuto l’influenza, Coulibaly è fuori, Shehu è tornato ieri così come Castigliani, a centrocampo quindi ho alzato De Santis. I ragazzi hanno dato il loro meglio, ma bisogna recuperare e ritrovare consapevolezze. Mercoledì andremo contro la Juve, cercheremo di recuperare qualcuno, poi penseremo al Cosenza. Coulibaly non ce la farà a tornare in settimana, ha uno stiramento, lo rivedremo dopo la sosta. Non bisogna valutare il partita solo dal risultato. Lunedì agli allenamenti ritroveremo qualcuno che oggi era fuori, cercheremo di arrivare alla partita di Coppa Italia con voglia di fare»