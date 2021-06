La Lazio ha celebrato la prima doppietta di Ciro Immobile in Champions League: il video sui social

In Champions League come in Serie A. Ciro Immobile è riuscito a stare sotto le luci della ribalta anche nel prestigioso torneo europeo: cinque le reti siglate con la maglia della Lazio, in quest’avventura internazionale. Senza dimenticare le due gare saltate (contro Club Bruges e Zenit) per la questione tamponi: uno stop che gli è costato molto, ma che lo ha spinto a dare il massimo nella prima gara utile.

Nel match di ritorno contro lo Zenit, infatti, Immobile si è presentato come il protagonista siglando una (la prima) doppietta in Champions League. Oggi il club ha ricordato quei due gol: