Lazio, Lotito è pronto a garantire alla squadra un premio extra in caso di trionfo in Europa League: i dettagli

Lazio, il presidente biancoceleste in caso di percorso netto in Europa League è pronto a garantire alla squadra un premio extra: i dettagli

La partita di stasera con il Bodo è uno snodo importante della stagione, se non addirittura cruciale e decisivo, perchè battere i norvegesi significa vendicare non solo l’andata, ma anche la certezza di avere soldi sicuri nelle casse del club per la Lazio.

Lo sa bene il presidente Lotito, il quale secondo quanto viene riportato da il Messaggero ha garantito alla sua squadra in caso di percorso netto europeo, un premio extra aggiunto ai 2 già garantiti per il piazzamento Champions