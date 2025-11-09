Lazio, da sfatare il tabù Chivu: i precedenti non sorridono ai biancocelesti. Ecco tutti i numeri contro il tecnico nerazzurro

Lazio, non solo la sfida contro l’Inter: i biancocelesti devono sfatare anche il tabù Chivu. I precedenti non sorridono agli uomini di Sarri.

Dopo anni di sfide accese da calciatore, Cristian Chivu si prepara a ritrovare la Lazio in una veste completamente diversa: quella di allenatore dell’Inter. Per l’ex difensore rumeno, si tratta della seconda volta da tecnico contro i biancocelesti, ma della prima sulla panchina nerazzurra. Una sfida dal sapore speciale, che unisce ricordi del passato e nuove ambizioni professionali.

Durante la sua lunga carriera da giocatore, Chivu ha affrontato la Lazio numerose volte, scrivendo pagine importanti della Serie A con le maglie di Roma e Inter. I numeri testimoniano il suo buon feeling contro il club capitolino: in 13 confronti complessivi, il rumeno ha rimediato soltanto due sconfitte, collezionando invece cinque vittorie e sei pareggi. Un bilancio più che positivo, che racconta la solidità e la costanza di un difensore capace di mantenere sempre alta la concentrazione contro avversari di grande valore.

La Lazio, d’altra parte, è stata una delle squadre più ricorrenti nella carriera di Chivu. Solo il Milan, incontrato 19 volte, lo ha visto più spesso protagonista. Con la maglia giallorossa prima e con quella nerazzurra poi, Chivu ha vissuto intensi derby e duelli tecnici contro la formazione biancoceleste, spesso decisivi per le sorti della stagione. Quelle partite, cariche di tensione e rivalità, hanno contribuito a forgiare la mentalità vincente dell’attuale allenatore dell’Inter.

Ora, a distanza di anni da quei confronti, Chivu si trova di nuovo di fronte alla Lazio, ma con una prospettiva completamente diversa. Il suo unico precedente da allenatore contro i biancocelesti risale alla scorsa stagione, quando, alla guida del Parma, riuscì a ottenere un prezioso 2-2 allo Stadio Olimpico. Un risultato che aveva già messo in evidenza la capacità tattica del tecnico rumeno, abile nel preparare la partita e nel motivare i propri giocatori anche contro avversari di alto livello.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

In vista della nuova sfida, la Lazio rappresenta per Chivu molto più di un semplice avversario: è un simbolo delle sue battaglie passate e una prova importante per il suo percorso da allenatore. Il match contro i biancocelesti sarà un banco di prova cruciale per misurare la crescita della sua Inter e per verificare se l’ex difensore saprà ripetere da tecnico la solidità e la lucidità che lo contraddistinguevano in campo.

Ancora una volta, il destino di Chivu incrocia quello della Lazio, in una sfida che unisce passato e presente, storia e ambizione.