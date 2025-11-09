 Lazio di fronte al tabù Chivu: i precedenti da calciatore e allenatore raccontano un bilancio che fa tremare i biancocelesti
Chivu
Chivu

La sfida tra Lazio e Chivu ha radici profonde: il bilancio dei precedenti, tra vittorie e pareggi, mette in allarme i capitolini

Cristian Chivu, dopo aver vissuto da protagonista numerose sfide contro la Lazio con le maglie di Roma e Inter, si prepara ora a ritrovarla da allenatore. Per il tecnico rumeno sarà la seconda volta da avversario dei biancocelesti in panchina, ma la prima da quando guida l’Inter, un passaggio che aggiunge ulteriore significato alla sfida.

Il suo passato da calciatore racconta di un bilancio molto positivo contro i capitolini: in tredici confronti diretti, Chivu ha rimediato soltanto due sconfitte, a fronte di cinque vittorie e sei pareggi. Numeri che testimoniano la sua familiarità con un avversario che ha spesso saputo affrontare con successo, diventando una sorta di “bestia nera” per i biancocelesti.

Non a caso, la Lazio è stata la seconda squadra più affrontata da Chivu in carriera, subito dopo il Milan, incrociato ben diciannove volte. Da allenatore, invece, l’unico precedente risale alla scorsa stagione, quando alla guida del Parma riuscì a strappare un prezioso 2-2 all’Olimpico, risultato che oggi rappresenta un incoraggiante precedente in vista della nuova sfida. Lo riporta l’edizione odierna de ‘Il Cuoio‘.

