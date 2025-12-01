Campionato
Lazio, possibili squalifiche per i biancocelesti: occhi puntati sul referto di Collu
Lazio sotto osservazione: possibili squalifiche in arrivo dal referto arbitrale di Collu. Le ultimissime sui biancocelesti
La sfida tra Milan e Lazio rischia di avere strascichi importanti, non solo sul piano psicologico ma anche sul campo. Al termine della gara di sabato sera, diversi giocatori biancocelesti – tra cui Guendouzi e Romagnoli – hanno manifestato forte nervosismo per alcune decisioni arbitrali di Collu.
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il direttore di gara potrebbe inserire nel referto ufficiale le reazioni dei calciatori laziali. Un’eventualità che aprirebbe la strada a possibili squalifiche e ulteriori conseguenze disciplinari.
Proprio per evitare di alimentare ulteriori polemiche, la Lazio avrebbe scelto una linea più prudente, evitando di aggiungere tensione a una situazione già delicata. Si attendo aggiornamenti.
