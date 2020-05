Lazio, mister Inzaghi potrebbe decidere per un breve ritiro della squadra a Formello prima di tornare in campo

Si riprenderà da dove si è interrotto quel 29 febbraio. La Lazio di Inzaghi affronterà l’Atalanta quando si potrà finalmente tornare in campo.

Come riporta il Corriere dello Sport il tecnico avrebbe preso in considerazione anche la possibilità di portare la squadra in ritiro a Formello nella settimana antecedente al match per essere pronti al 100% al momento in cui si scenderà in campo.