Lazio, solo quattro volte nella storia la classifica era migliore di quella attuale

Lazio, solo quattro precedenti hanno visto i biancocelesti in una posizione migliore in classifica di quella attuale

Vittoria in rimonta, terzo posto consolidato, tre lunghezze dalla testa della classifica. La squadra di Inzaghi vola sulle ali dei risultati e dell’entusiasmo. Una posizione in classifica migliore quella di oggi ha avuto una replica per sole quattro volte nella storia biancoceleste.

Come riporta Lazio Page infatti solo nelle due annate dello scudetto 1973/74 (Tommaso Maestrelli) e 1999/00 (Sven Goran Eriksson) e nelle stagioni 1936/37 (Giuseppe Viola) 1974/75 (Tommaso Maestrelli) la Lazio ha fatto meglio.