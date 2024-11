Lazio Porto, Tavares aggiorna la sua carriera aggiungendo un importante traguardo: i dettagli

Lazio Porto, l’ex Arsenal con la sua presenza nel match di oggi con i portoghesi raggiunge un importante traguardo

Archiviata la sfida di lunedì sera contro il Cagliari, la Lazio è già in campo per il match interno di Europa League contro il Porto di Bruno, e la partita ha un sapore speciale per uno dei protagonisti. Si tratta di Tavares, il quale con il match di oggi contro i portoghesi, aggiorna nella sua carriera un importante traguardo ossia che esordisce nella competizione