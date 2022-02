Giordano: «Porto non imbattibile, ma serve convinzione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, ha parlato dell’imminente impegno europeo contro il Porto: ecco le sue parole

A pochi giorni dal match tra Porto e Lazio, l’ex bomber Bruno Giordano ha parlato così ai microfoni di Radiosei:

«Sento parlare di questa partita come se fosse scontato che la Lazio sia destinata ad uscire. Il Porto è molto forte, ma non stiamo parlando di una squadra imbattibile. Serve convinzione e voglia di giocarsela al massimo. Poi in campionato si fa sempre in tempo a recuperare terreno eventualmente. Vietato fare calcoli, non avrebbe senso».