Porto, Conceicao ha la rosa quasi al completo: sono un assente

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mancano oramai poco più di 48 ore alla sfida tra Lazio e Porto. Conceicao deve fare i conti con una sola assenza

Mancano oramai poco più di 48 ore alla sfida tra Lazio e Porto. Conceicao deve fare i conti con una sola assenza, ossia quella di Manafá.

Come riportato da jn.pt, il giocatore è ancora ai box per l’infortunio di dicembre. I lusitani si alleneranno nuovamente nel pomeriggio, mentre nella giornata di domani è prevista la partenza per Roma.