Lazio Porto, Conceicao a Roma col gruppo al completo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Porto di Conceicao si presenta al gran completo per la sfida di domani in Europa League contro la Lazio

Non sarà una passeggiata per la Lazio eliminare il Porto e accedere agli ottavi di finale di Europa League. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, gli uomini di Conceicao si presenteranno all’Olimpico al gran completo, fatta eccezione per Manafà, ormai lungodegente.

Il tecnico ex leggenda della Lazio ha dunque recuperato Pepe e il giovane mentre ha l’imbarazzo della scelta in attacco. Ai biancocelesti di Sarri, in emergenza soprattutto in attacco, servirà una vera e propria impresa.