Lazio, poker al Cagliari allo stadio Olimpico: ecco quando accadeva

La Lazio affrontò il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della ventitreesima giornata del campionato italiano di massima serie

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria contro il Cagliari nel 1994.

COMUNICATO– Era il 13 febbraio del 1994. La Lazio allenata da Dino Zoff affrontò il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della ventitreesima giornata del campionato italiano di massima serie.

Alla compagine capitolina bastano 24 minuti per portarsi in vantaggio: la retroguardia sarda atterra Boksic al centro dell’area di rigore. Per il direttore di gara Baldas è calcio di rigore. Dagli undici metri è Giuseppe Signori a sbloccare la sfida in favore della Prima Squadra della Capitale.

Nella ripresa continua lo show del numero 11 biancoceleste: prima pennella su punizione con il mancino, poi di testa finalizza un’ottima iniziativa di Boksic. La gara viene infine archiviata all’88’ da Gascoigne: l’attaccante inglese calcia perfettamente una punizione da posizione defilata battendo ancora Fiori.

Così la Lazio: Marchegiani, Bacci, Favalli, Di Matteo, Negro (78` Bonomi), Cravero, Fuser, Winter, Boksic (84` Casiraghi), Gascoigne, Signori. All. Zoff