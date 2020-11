Lazio, Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radiosei

«Vavro? Se non si è adattato nel contesto Lazio, la valutazione di Inzaghi è stata quella di tenerlo fuori. Ci sono giocatori che non si ambientano subito, è frequente nel calcio. Questo ragazzo non riesce ad integrarsi. L’allenatore con lo staff valutano in primis, poi la decisione finale viene presa dalla società».