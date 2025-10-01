Lazio, il giornalista analizza le scelte tattiche in vista del Torino: il 4-4-2 resta un’ipotesi lontana?

Lazio, dubbi sul doppio centravanti: Petrucci spiega perché il 4-4-2 resta improbabile. Tutti i dettagli e le ultime

In collegamento con Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci, da anni voce autorevole sulle vicende biancocelesti, ha offerto un’analisi approfondita sul possibile schieramento della Lazio in vista della sfida contro il Torino. L’attenzione si concentra soprattutto sul modulo e sulla possibilità di rivedere il 4-4-2 con il doppio centravanti, soluzione che però, secondo Petrucci, appare poco probabile.

Le scelte di Sarri e i dubbi sul modulo

Il tecnico Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e per il 4-3-3 come marchio di fabbrica, difficilmente rinuncerà al suo sistema di gioco preferito. Petrucci ha sottolineato come l’ipotesi di un ritorno al 4-4-2, con due punte centrali, non sembri convincere lo staff tecnico. La Lazio, infatti, ha costruito gran parte della propria identità tattica sulla capacità di sfruttare le corsie laterali e il palleggio a centrocampo. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «In campo ho visto una bella Lazio. Io non sono così sicuro che Sarri possa riproporre questo sistema di gioco. Io penso che Sarri non possa non tener conto di quanto visto a Genova, però è un allenatore particolare, lo sappiamo. Io credo di sia “violentato” nel dover cambiare sistema di gioco, non poteva fare altro. Credo che saranno giorni di profonde riflessioni. Se oggi mi dici che è sicuro che si giocherà con il 4-4-2 io ti dico di no, con tutti gli altri allenatori ti avrei detto di sì. Un piccolo dubbio me lo tengo, però è chiaro che è una squadra che ha dato buone risposte. Il doppio centravanti funziona. L’anno scorso, su una cinquantina di partite sei riuscito a schierarlo 20 volte, quindi meno della metà. Su 20 partite con il doppio centravanti ne hai vinte 14».