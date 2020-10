Lazio, Pereira: «Un onore indossare questa maglia. Concentriamoci sul Bruges»

Pereira celebra sui social l’esordio e la prima vittoria con la maglia della Lazio: ecco il messaggi del centrocampista

«Un onore indossare questi colori e giocare in questo stadio. Avanti insieme, lavoriamo duro e concentriamoci sulla Champions League». Esordio e vittoria per Andreas Pereira. Il centrocampista, arrivato in prestito in estate dal Manchester United, ieri sera contro il Bologna ha debuttato con la maglia della Lazio all’Olimpico.

Il belga, naturalizzato brasiliano, ha giocato uno spezzone di gara, finita 2-1 per i biancocelesti, e sui social ha manifestato tutta la sua gioia.