La Lazio vuole blindare Pedro: si pensa a un futuro da dirigente, tutti i dettagli

Lo spagnolo è diventato un punto fermo della squadra di Baroni e ora la società sta lavorando per prolungare i rapporti

La notte di San Siro scorre come un film di immagini nella testa dei tifosi della Lazio, che ora sono pronti a seguire la propria squadra nella trasferta europea contro il Viktoria Plzen. I tre punti ottenuti contro il Milan hanno dato una nuova scossa alla squadra di Baroni, che ora vuole continuare a credere nella lotta Champions. Ma a tenere banco è anche il discorso legato al futuro di Pedro, sempre più un punto di riferimento per tutta la Lazio e ora le parti stanno lavorando per prolungare i rapporti.

Come analizzato dal Corriere dello Sport infatti, l’intenzione sarebbe quella di rinnovare il contratto per un’ulteriore stagione, portandolo quindi in scadenza a giungo 2026. Ma non è finita qui, perchè dalle parti di Formello sta prendendo piede anche l’ipotesi di inserire Pedro in società al termine della sua carriera calcistica, con lo spagnolo che prenderebbe in seria considerazione questa ipotesi.