Lazio, paura per l’ex Romero: finisce in ospedale dopo un violento scontro di gioco, le condizioni

Nelle ultime ore l’ex attaccante di Milan e Lazio è stato coinvolto in un violento scontro di gioco, ma fortunatamente è fuori pericolo

Nella gara di ieri tra il Cruz Azul e il Toluca, l’ex attaccante di Lazio e Milan, Luka Romero, è stato vittima di un violento scontro di gioco che lo ha praticamente fatto finire in ospedale. Le sue condizioni sono fortunatamente stabili ed è fuori pericolo. Di seguito il comunicato ufficiale della società.

IL COMUNICATO – Ieri, durante la partita contro il Toluca, il nostro giocatore ha subito un trauma che ha richiesto il trasferimento in un ospedale vicino per accertamenti. Oggi Luka Romero è fuori pericolo, è sotto osservazione e sta seguendo il protocollo per le commozioni cerebrali stabilito dalla FMF. Nei prossimi giorni riprenderà gradualmente ad allenarsi.