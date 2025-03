Patric commosso: «Ci avete emozionato ancora. Grazie»

C’è spazio anche per emozioni positive nella pessima partita condotta quest’oggi dalla Lazio di Baroni contro il Bologna di Italiano: le parole di Patric

La sconfitta di oggi fa molto male ai tifosi laziali che perdono la chance di vincere uno scontro diretto per la Champions League. Una partita difficile dove la squadra di Baroni ha subito l’egemonia dei padroni di casa.

La Lazio è infatti uscita da una brutta sconfitta in Serie A allo stadio Dall’Ara ma questo non ha rallentato l’entusiasmo degli aquilotti che non hanno smesso di riempire d’amore i propri beniamini. In particolare è stato molto colpito Patric dalla reazione dei propri supporters come affermato da lui stesso sui social:

«A tutti i tifosi laziali presenti a Bologna: anche oggi non ci avete fatto mancare il vostro sostegno. A fine partita, nonostante il risultato, ci avete già dato serenità e carica per le partite che verranno. Ci avete emozionato ancora una volta. Per le vostre parole, semplicemente GRAZIE».