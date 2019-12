Lazio in partenza per Riyad, la carica di Leiva FOTO

La Lazio è partita per Riyad. Lucas Leiva ha pubblicato una foto di gruppo caricando la squadra, in vista della Supercoppa

Ci siamo. La Lazio è pronta a partire per Riyad: la squadra si è ritrovata a Fiumicino, direzione Supercoppa. Il gruppo è coeso, il sorriso sui volti e la giusta carica per affrontare la finale: i biancocelesti ci sono. È Lucas Leiva a testimoniare l’attimo prima della partenza, sul suo profilo Instagram.

Adesso l’appuntamento per domenica, quando la Lazio farà di tutto per portare a casa un altro trofeo.