Lazio, Parolo: «Vogliamo tirare fuori la sorpresa il 22»

Marco Parolo, durante la cena di Natale ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento che sta vivendo la Lazio

A Spazio 900, la Lazio si è ritrovata per scambiarsi gli auguri prima della Supercoppa. Ai microfoni di Lazio Style Channel è arrivato anche Marco Parolo, vestito per l’occasione: «Quest’anno facciamo le renne, io ho messo il papillon. Ogni anno ci inventiamo qualcosa, quest’anno è ancora più bello, aspettiamo per vedere se riusciamo a tirare fuori il regalo il 22. Qui è una bella atmosfera, il clima è disteso, quando è così si gioisce di più. Anche per i risultati, dopo ieri l’entusiasmo è alle stelle. Il popolo laziale c’è sempre stato, è sempre stato presente, forse quest’anno è più presente. Bello il rapporto con loro, anche ieri a Cagliari ci aspettavano. Vogliamo mantenere accesa quest’aria».

«Maturità? Abbiamo maggior voglia di tenere il risultato, crederci fino alla fine, ci trasciniamo uno con l’altro per il gol, l’esultanze sono più quelle al novantesimo che in campo. Tutto è frutto dal lavoro sul campo della settimana, dal volersi bene coi compagni. Lo dico da questa estate che quest’anno ci saremmo divertiti. C’è voglia di superarsi, mettere in difficoltà l’altro, intensità diversa già dal ritiro».