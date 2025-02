Lazio, senti Oddi: «L’unica speranza ora è che la squadra di Baroni torna a essere quella di inizio anno»

Lazio, l’ex biancoceleste parla della squadra capitolina inserita anche nella bagarre per la lotta Champions rilasciando queste parole

Ai microfoni di Radiosei alla luce della vittoria di lunedì contro il Cagliari, e il roboante successo della Fiorentina di ieri con l’Inter, Oddi ha parlato cosi della Lazio inserita nella burrascosa lotta Champions, e rilascia a riguardo queste sue parole

LOTTA CHAMPIONS – Fiorentina al quarto posto? Quest’anno ci ha abituati a certe gare; al momento dobbiamo considerarla tra le squadre in lotta per la Champions League ma non possiamo prevedere per quanto tempo resterà competitiva ora la lotta è avvincente

LAZIO – Liste? E’ chiaro che Pellegrini, ha rimediato una bocciatura io mi aspettavo molto di più da lui. Il tecnico vede tutto, se ha fatto delle scelte dobbiamo fidarci perché le fa per il bene della squadra. Ora la speranza è quella che la Lazio torni ad essere la squadra vista fino a poco tempo fa, che a mio avviso stava facendo benissimo