Lazio, Mutarelli: «Tudor ha provato a lasciare l'impronta, su Kamada e Luis Alberto...»

Lazio, Mutarelli: «Tudor ha provato a lasciare l’impronta sua, su Kamada e Luis Alberto…» Le parole dell’ex giocatore biancoceleste

Intervistato dai microfoni di tag24.it, l’ex Lazio, Massimo Mutarelli, ha parlato di alcuni aspetti del mondo biancoceleste:

TUDOR- «Tudor è un allenatore che ha provato a lasciare subito l’impronta cambiando il modulo, ma è una Lazio più aggressiva che non tira via la gamba. Ha trovato un gruppo che si è messo subito a disposizione, che guardandosi dietro ha capito che non poteva finire il campionato in maniera anonima. Prima era subentrato qualcosa che solo loro sanno a livello mentale, portando così a determinati risultati. Erano entrati in quel meccanismo in cui non si aveva niente da chiedere e magari inconsciamente si sono rilassati»

KAMADA- «Kamada? È cambiata la richiesta che gli è stata fatta. Ora è molto più presente in fase di non possesso, recuperando tantissimi palloni, da quel punto di vista non eravamo abituati a vederlo, anche perché non era un mediano. Ma questo ruolo lo sta facendo bene, è cambiato molto e in positivo, e sono convinto che possa fare entrambe le fasi. Poi è chiaro che serve sempre continuità, senza dimenticare che sentirsi considerati è un quid in più. Può essere un giocatore che in questo contesto potrebbe essere portato a tirare fuori il meglio. Lui sta dimostrando di saperci fare, sarebbe buono anche per evitare di ripartire con un altro nome e relativo ambientamento»

LUIS ALBERTO- «Luis Alberto? Sentire ogni periodo di tempo discussioni sulla permanenza o meno potrebbe un po’ destabilizzare, ma bisogna vivere la situazione dall’interno per avere un’idea chiara. E’ chiaro che parliamo di un concetto caratteriale, come giocatore è indiscutibile, ha una qualità come pochi. E’ quel valore aggiunto che devo tenere se non deve essere una forzatura, se invece desidera ancora rimanere alla Lazio non c’è nemmeno bisogno di pensarci. Qualificazione in Champions? Io ragionerei più partita dopo partita e cercare di fare più punti possibili, non è detto che le altre le vincano tutte. La Lazio sta bene, i risultati stanno arrivando, dunque è doveroso crederci. Con la speranza puoi raggiungere traguardi insperati a inizio stagione. Hanno avuto quello stop nel mezzo della stagione e si sono distanziati, ma io punterei a fare il massimo per non avere rimpianti»