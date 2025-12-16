Hanno Detto
Lazio, Guendouzi non ha dubbi: «I tifosi della Lazio sono speciali». Marusic sicuro: «Ora i progressi della squadra si iniziano a vedere»
Lazio, Guendouzi e Marusic parlano a margine della cena di Natale organizzata dal club biancocelesti. Le parole
Guendouzi e Marusic parlano a margine della cena di Natale dei biancocelesti ai microfoni di Lazio Style. Ecco le loro dichiarazioni:
PAROLE – I tifosi della Lazio sono speciali nei momenti difficili sono sempre con la squadra, così come in ogni trasferta. Sarri? E’ una bella persona e un buon allenatore.
PAROLE – «Non era facile affrontare questa stagione abbiamo parlato tanto con mister Sarri, abbiamo pensato soltanto a lavorare lasciando da parte tutto il resto. Serviva un po’ di pazienza, ora i progressi della squadra si iniziano a vedere»
