Gattuso ridisegna la nuova Lazio: si riparte da Zaccagni, Taylor e Rovella

Gennaro Gattuso, nuovo tecnico biancoceleste, ridisegna la Lazio ripartendo da Zaccagni, Taylor e Rovella. I dettagli

La Lazio riparte da Gennaro Gattuso. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno convinto il tecnico calabrese promettendogli quattro o cinque acquisti mirati. L’ex ct ha accettato la sfida biancoceleste con passione e motivazione, nonostante l’assenza dalle coppe europee e l’aria di contestazione della tifoseria.

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Il piano di Gattuso per ricostruire lo spogliatoio

Come riporta Il Corriere dello Sport, il nuovo allenatore si è già messo al lavoro dietro le quinte. Gattuso sta contattando personalmente tutti i componenti della rosa per valutarne le motivazioni. Il suo diktat è categorico: nella nuova Lazio ci sarà spazio solo per chi dimostrerà senso di appartenenza e fame di vittoria. Sul fronte mercato si preannuncia una rivoluzione: Alessio Romagnoli è sempre più vicino all’addio, mentre la cessione di Matteo Cancellieri potrebbe finanziare i primi colpi in entrata per via di un budget limitato.

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Il modulo di Gattuso e i tre punti fermi tattici

Dal punto di vista tattico, l’ex centrocampista della Nazionale ridisegnerà la formazione biancoceleste partendo dal 4-3-3, pronto a mutare in un dinamico 4-2-3-1. L’obiettivo è proporre un calcio aggressivo, intenso e con una linea difensiva molto alta. Per attuare questa filosofia, Gattuso ha già individuato i tre pilastri insostituibili da cui ripartire: Mattia Zaccagni, Nicolò Rovella e il centrocampista Kenneth Taylor, quest’ultimo pupillo indiscusso del mister.

La sfida di Gattuso per dimenticare il nono posto

L’obiettivo minimo della stagione sarà quello di cancellare il deludente nono posto dell’ultimo campionato. La missione di Gattuso sarà quella di ricompattare l’ambiente e riportare l’entusiasmo a Formello attraverso il lavoro e il carattere.