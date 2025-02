Lazio, Belahyane battezza il suo esordio con il Venezia con un bel post sui social – FOTO

Lazio, il neo biancoceleste che ha esordito questo pomeriggio al Penzo contro il Venezia immortala la sua prima uscita con un bel post

Sperava di esordire in un altro modo, magari con i tre punti ma Belahyane da questo pomeriggio ha iniziato ufficialmente la sua avventura in biancoceleste anche in campo. Il calciatore che ha ricevuto i complimenti dai tifosi e da mister Baroni, reposta sui social il post del club che immortala il momento del suo ingresso in campo