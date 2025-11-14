 Lazio, il giornalista difende Lotito: «Non capisco questo clima nefasto. La Lazio prima di lui non era mica il Real Madrid...»
1 giorno ago

Lotito
Dc Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Claudio Lotito

Il giornalista Stefano Agresti, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha commentato la situazione che vede protagonista Claudio Lotito e l’ambiente della Lazio. Nel suo intervento ha sottolineato come non riesca a comprendere le critiche e l’ostilità rivolte al presidente biancoceleste, evidenziando la distanza tra la percezione dei tifosi e il suo operato.

Agresti ha quindi preso una posizione chiara a favore di Lotito, difendendone il ruolo e l’impegno alla guida della società. Secondo il giornalista, il presidente merita maggiore riconoscimento per quanto fatto negli anni, e le polemiche che lo circondano non trovano giustificazione.

PAROLE – «Lotito? Non capisco questo clima nefasto. La Lazio prima di lui non era mica il Real Madrid… Parliamo di un club sano economicamente e che, sotto la sua gestione, ha vinto anche dei titoli importanti contro la Juve dei record!»

