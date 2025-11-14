Lazio, il giornalista difende Lotito: «Non capisco questo clima nefasto. La Lazio prima di lui non era mica il Real Madrid...»

Lazio, il giornalista si schiera con Lotito: «Non capisco questo clima nefasto. La Lazio prima di lui non era mica il Real Madrid…»

Il giornalista Stefano Agresti, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha commentato la situazione che vede protagonista Claudio Lotito e l’ambiente della Lazio. Nel suo intervento ha sottolineato come non riesca a comprendere le critiche e l’ostilità rivolte al presidente biancoceleste, evidenziando la distanza tra la percezione dei tifosi e il suo operato.

Agresti ha quindi preso una posizione chiara a favore di Lotito, difendendone il ruolo e l’impegno alla guida della società. Secondo il giornalista, il presidente merita maggiore riconoscimento per quanto fatto negli anni, e le polemiche che lo circondano non trovano giustificazione.

PAROLE – «Lotito? Non capisco questo clima nefasto. La Lazio prima di lui non era mica il Real Madrid… Parliamo di un club sano economicamente e che, sotto la sua gestione, ha vinto anche dei titoli importanti contro la Juve dei record!»

