Lazio Parma, in TV e streaming: ecco dove vedere il match

Lazio e Parma si sfideranno per gli ottavi di finale di Coppa Italia, giovedì alle ore 21.15: ecco dove seguire il match

Il campionato va un attimo in archivio per la Lazio di Inzaghi. Dopo la schiacciante vittoria nel derby capitolino, contro la Roma, i biancocelesti devono pensare subito alla Coppa Italia. Giovedì sera, alle ore 21.15, allo Stadio Olimpico ci sarà il Parma per giocarsi l’accesso alla fase successiva.

Gli spalti dell’impianto romano saranno ancora privi di tifosi, ma il match sarà visibile in chiaro su Rai 2 e sulla piattaforma streaming di Rai Play.