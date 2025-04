Lazio Parma, il toccante scambio di saluti tra Valeri cuore biancoceleste e la curva Nord durante la partita di lunedì sera – FOTO

Condividi via email

Lazio Parma, nella partita di lunedì a non essere passata inosservata è stata la standing ovation del popolo laziale per Valeri del Parma

Il pareggio contro il Parma ha rallentato la corsa Champions della Lazio, la qual già da domenica non può più permettersi di fallire contro l’Empoli.

Durante il match di lunedì sera non è passato affatto inosservato un momento molto speciale per Valeri. Il calciatore noto per la sua passione biancoceleste, una volta uscito dal campo è stato osannato dal popolo laziale con una bella standing ovation ricambiata dal saluto del calciatore