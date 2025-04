Lazio Parma, definita la telecronaca e il commento tecnico del match per Dazn

Condividi via email

Lazio Parma, a pochi giorni dalla sfida interna dell’Olimpico ecco chi saranno coloro che commenteranno il match per Dazn

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, lunedì sera tornerà in campo la Lazio per la sfida casalinga contro il Parma di Chivu che ha avuto ragione mercoledì sera contro la rivale dei biancocelesti per la Champions ossia al Juventus.

Ma chi commenterà la partita dell’Olimpico? Per quanto riguarda Dazn a raccontare la sfida tra i ducali e le aquile sarà la coppia formata da Riccardo Mancini e Alessandro Budel