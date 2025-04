Lazio Parma, ecco quali giocatori saranno indisponibili per il match contro i biancoscudati: le ultime

Lazio Parma potrebbe essere più complicata del previsto? La situazione infortuni in casa biancoceleste

La squadra di Baroni si sta preparando con attenzione chirurgica alla prossima grande finale che dovrà giocarsi in questo campionato di Serie A. I tre punti in palio in Lazio Parma potrebbero infatti decidere una stagione che sembrava aver perso tutto ciò che poteva dare dopo l’eliminazione dalla Europa League.

Tuttavia, non è andata così e i capitolini si sono rialzati per provare a fare un gran colpo raggiungere il quarto posto. Per questa ragione, nella seduta di oggi pomeriggio, gli aquilotti hanno ultimato la rifinitura per sfidare la squadra di Chivu facendo a meno di Patric, Lazzari e Tavares (per infortunio), oltre che allo squalificato Belahyane. Staremo a vedere se il lavoro di Baroni avrà dato i giusti effetti.