Lazio Parma, Fuser: «Sfida da vedere, porto dentro entrambe»

Diego Fuser, ex di Parma e Lazio, ha commentato la gara di giovedì sera, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Giovedì sera Lazio e Parma si incontreranno nuovamente per la sfida di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale. Per commentare il match, è stato raggiunto un doppio ex d’eccezione: Diego Fuser. Ecco le sue parole per ParmaLive:

«Spero che con D’Aversa il Parma possa risollevarsi, ha già dimostrato di poter far bene e conosce l’ambiente. Porto dentro sia Parma che Lazio, ho dei ricordi importanti. Sarà una sfida da tutta da vedere giovedì sera».