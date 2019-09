Lazio-Parma, dove seguire diretta TV e Live Streaming

Dove seguire diretta TV e Live Streaming di Lazio-Parma, match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020

Lazio-Parma / Alla brutta sconfitta della Lazio in campionato contro la Spal ha fatto seguito la disfatta contro il Cluj in Romania. Per mettere alle spalle due partite a dir poco sfortunate, servirà un’ottima prestazione domenica sera all’Olimpico contro il Parma. I ragazzi di D’Aversa sono reduci dalla sconfitta in casa contro il Cagliari per 1-3. Il match inizierà alle ore 20.45, e sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento Sky Sport o Sky Calcio, e non sarà dunque visibile su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la sfida anche in streaming, su Now Tv o Sky Go, scaricando l’applicazione.

Lazio-Parma, la seduta d’allenamento

Lazio subito in campo questa mattina a Formello. Lo staff tecnico non vuole perdere tempo, c’è da lavorare per preparare psicologicamente e fisicamente la gara di domenica sera contro il Parma. Non si può più sbagliare. La squadra si è riunita intorno alle ore 11: da una parte chi ha affrontato il Cluj (solo corsetta di scarico), dall’altra chi è rimasto a riposo, compresi i calciatori entrati ieri nel corso del secondo tempo. Ci sono ovviamente Radu, Immobile e Luis Alberto, i big rimasti nella Capitale e che sicuramente saranno titolari con gli emiliani.

DISCORSO INZAGHI – L’allenatore chiede una reazione d’orgoglio alla squadra, è per questo che prima dell’allenamento ha riunito il gruppo per un discorso durato cinque minuti. L’infermeria è vuota quindi Inzaghi ha ampia scelta di formazione, giocherà chi sta meglio. Si dovrebbe rivedere Luiz Felipe in difesa, mentre Parolo insidia il posto in regia a Lucas Leiva. In avanti giocherà Correa.

Lazio-Parma, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Vavro, Bastos, Patric, Lukaku, Berisha, Marusic, Anderson, Parolo, Cataldi, Jony, Caicedo. All.: Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. A disp.: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Laurini, Grassi, Scozzarella, Kucka, Cornelius, Karamoh, Sprocati. All.: D’Aversa.