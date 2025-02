Lazio, la panchina è certezza di gol: il dato incredibile dei biancocelesti

Lazio, la roboante vittoria con il Monza scaturita anche dalla panchina arricchisce il dato realizzativo dei biancocelesti: i dettagli

In un campionato una delle cose basi che viene sempre enunciata per descrivere una squadra, è anche la panchina e la lunghezza di quest’ultima, determinante per il proseguo della stagione di un club. Lo sa benissimo Baroni, il quale può contare sui panchinari che portano un tesoretto di gol importante, come dimostrato anche questo pomeriggio contro il Monza.

Secondo quanto viene riportato da Opta, la Lazio ha segnato ben 13 gol in più con le riserve, ed è un record per la singola stagione di serie A che supera il 1994/95