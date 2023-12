Lazio, Pagellone del 2023: Felipe Anderson: cosa è rimasto del primo Felipe?

Il 2023 si è rivelato un anno agrodolce per Felipe Anderson, il brasiliano chiude in declino tra le sirene di mercato

2023 della Lazio. Approdando nel reparto offensivo arriviamo a Felipe Anderson. Senza giri di parole: il voto affibiato al brasiliano è positivo, ma figlia di una seconda parte di stagione (quella passata) giocata su buoni livelli, e una iniziale (di quella attuale) trascorsa in modalità fantasma.

Concentrandosi specialmente su quest’ultima non resta che chiedersi cosa sia rimasto di quell’esterno funambolico capace di spaventare le difese della Serie A (e non solo). Perchè quello attuale sembra un lontano parente. Tra sirene di mercato (vedi l’ipotesi di ritorno al Santos) e la concorrenza nel reparto (vedi Isaksen) la sua avventura nella capitale non può e non deve finire così. Voto 6.5.