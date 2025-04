Lazio, i quotidiani non perdono i biancocelesti dopo la sconfitta di ieri: nei voti a Bodo si salva solo un giocatore!

Condividi via email

Lazio, alla luce della pesante sconfitta di ieri che compromette il cammino in Europa League ecco i voti dei quotidiani sportivi italiani

La sconfitta era l’ultima cosa che la Lazio si immaginava di subire ieri sera dalla sfida contro il Bodo e non solo è arrivata ma il risultato finale ossia 2-0 compromette il cammino in Europa League della squadra di Baroni.

Lo sanno bene i quotidiani sportivi italiani, i quali non hanno dubbi su colui che si è salvato dalla disfatta contro i gialloneri ed è Mandas il quale ha preso tra 7 e 7.5, mentre per quanto riguarda mister Baroni, anche al tecnico sono state condannate in base ai voti le scelte della partita di ieri

CORRIERE DELLO SPORT: Mandas 7; Hysaj 4(46′ Lazzari 5)Marusic 5, Gila 5, Romagnoli 5, Marusic 5; Guendouzi 4,5, Vecino 4; Isaksen 4 (80′ Tchaouna s.v.), Pedro 4(63′ Castellanos 5), Zaccagni 4,5(80′ Noslin s.v); Dia 5(46′ Dele-Bashiru 5,5). A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot. All.: Baroni 5.

MESSAGGERO: Mandas 7,5; Hysaj 5(46′ Lazzari 4), Gila 4, Romagnoli 4, Marusic 5; Guendouzi 4, Vecino 4,5; Isaksen 4 (80′ Tchaouna s.v.), Pedro 5(63′ Castellanos 5,5), Zaccagni 4(80′ Noslin s.v); Dia 4(46′ Dele-Bashiru 5). A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot. All.: Baroni 4,5.

GAZZETTA DELLO SPORT: Mandas 7,5; Hysaj 4,5 (46’ Lazzari 5), Gila 5, Romagnoli 5,5, Marusic 5; Guendouzi 6, Vecino 4,5; Isaksen 4,5 (80′ Tchaouna s.v.), Pedro 5(63′ Castellanos 5), Zaccagni 5,5(80′ Noslin s.v); Dia 5(46′ Dele-Bashiru 5). A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot. All.: Baroni 5.