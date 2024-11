Lazio, Canigiani: «Ecco la convenienza del Pack tre partite: ripeterlo? Dipenderà da questo aspetto»

Lazio, le parole del direttore del marketing Marco Canigiani: «Ecco la convenienza del Pack tre partite: ripeterlo? Dipenderà da questo aspetto»

Marco Canigiani, direttore marketing della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Laziale del Pack Tre partite, offerta lanciata dai biancocelesti per la vendita di un pacchetto di tre partite – contro Napoli, Atalanta e Como – ad un prezzo ridotto. Di seguito le sue parole.

PACK TRE PARTITE – «Tutte le partire a partire da oggi verranno messe in vendita anche singolarmente e già questo rappresenta una novità visto il largo anticipo. Fatto questo, abbiamo deciso di offrirle anche in un pacchetto che permetterà ai tifosi di risparmiare notevolmente sul prezzo. Lazio-Napoli di Coppa Italia è inclusa nell’abbonamento. Le partite proposte nel pacchetto sono partite di medio-alto livello. Non ci siamo posti dei numeri, è la prima volta che viene utilizzata questa formula, è chiaro che hanno bisogno di tempo per entrare nella testa dei tifosi, speriamo che possa avere un buon risultato così possiamo riproporla».

ALTRE OFFERTE – «L’idea c’è, poi queste formule sono stabilite anche in base ai risultati. Più queste iniziative hanno successo, più verranno proposte».

TESSERA 1900 – «Per Lazio-Napoli aspettiamo le disposizioni dell’Osservatorio, quindi non può essere acquistato singolarmente, ma può essere acquistata come pacchetto e chi vuole evitare delle limitazioni può prendere il pacchetto. Contro l’Inter non capisco perché i tifosi della Lazio si lamentino che qualcuno occupi dei posti. Da oggi sono in vendita i biglietti, quindi basta acquistarlo e i posti li occupiamo tutti noi. Se si lasciano liberi dei posti è normale che i tifosi delle altre squadre le occupino, è difficile per certe squadre fare una selezione sul luogo di nascita perché hanno abitanti in tutta Italia. L’uso della tessera Millenovecento è comunque limitante perché non tutti i tifosi della Lazio la hanno. Chi vuole vedere la partita oggi inizia a comprare i biglietti, ce ne sono 37.000 a disposizione».

PRELAZIONE TRASFERTE EUROPEE – «La abbiamo fatta per la partita contro l’Ajax, ma farlo per ogni partita è molto complicato. Essendo partite in trasferta premiare chi va sempre è molto complicato, poi qualsiasi cosa fai accontenti uno e non l’altro, abbiamo ricevuto lamentele anche per la prelazione contro l’Ajax. Dobbiamo considerare le esigenze diverse e noi cerchiamo di aiutare il numero più ampio possibile di tifosi, ma non farai mai contenti tutti. In futuro, per esempio, potremmo comunque tenere una piccola parte di biglietti sempre disponibili in vendita libera».