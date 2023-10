Lazio, sarà un ottobre infuocato: svelato il calendario di Sarri

La Lazio si prepara ad un ottobre di fuoco, tra Champions League e campionato prende forma il calendario di Sarri

Hanno fatto il giro d’Italia (e non solo) le parole di Maurizio Sarri in prossimità della sfida di Champions League contro il Celtic. Nell’occasione, il tecnico biancoceleste ha apertamente criticato il calendario della Lazio, giudicato troppo denso di impegni da sopportare per i propri giocatori.

A ben vedere, ecco che come riportato da TMW, si prospetta un ottobre a dir poco infuocato per i capitolini. Dopo aver affrontato la già menzionata squadra scozzese Immobile e compagni saranno protagonisti domenica 8 ottobre contro l’Atalanta. Successivamente sarà il turno della sfida fuori casa al Mapei Stadium contro il Sassuolo prevista per il 21 ottobre, per poi fare ritorno nella Capitale in Champions League contro il Feyenoord mercoledì 25 e concludere il mese sempre all’Olimpico con la Fiorentina lunedì 30.