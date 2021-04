Lazio, otto vittorie di fila in casa. In Europa solo una squadra ha fatto meglio

Con il successo contro lo Spezia, la Lazio centra l’ottava vittoria consecutiva in casa. Solo l’Inter ha fatto meglio in Europa

Caicedo toglie le castagne dal fuoco e lancia la Lazio verso il quarto posto, quanto mai alla portata alla luce dei risultati delle rivali. Il successo contro lo Spezia è l’ottavo consecutivo in casa, a dimostrazione che giocare all’Olimpico non è mai facile per gli avversari dei biancocelesti. Il dato è il secondo migliore in Europa, solo l’Inter ha fatto meglio (10 consecutive).

Inoltre la Lazio ha segnato in casa per la diciassettesima volta di fila, ed è il terzo miglior risultato in Europa (ha fatto meglio il Barcellona con 25, e il Bayern con 19).