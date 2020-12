«Lazio negli Ospedali», Parolo in visita al Bambin Gesù

Parolo in visita al Bambin Gesù per l’iniziativa «Lazio negli Ospedali»: il centrocampista ha portato doni ai piccoli pazienti

La Lazio è sempre in prima linea per il sociale. Sotto Natale, il pensiero è per le persone svantaggiate e meno fortunate, come i pazienti ricoverati negli ospedali. Dopo Reina, che ha fatto visita al Gemelli, Parolo si è recato al Bambin Gesù per consegnare doni e conforto.

Il centrocampista ha portato nel nosocomio pediatrico anche un biliardino per i piccoli degenti, un regalo gradito ed apprezzato da tutti. In questo periodo, più di altri, la Lazio non mola il suo impegno verso il prossimo.