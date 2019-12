Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, ha parlato del momento biancoceleste

Fernando Orsi, ex estremo difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare della situazione in casa capitolina e fare dei bilanci. Ecco ciò che ha detto:

«Alla Roma do un 5 per i primi mesi del 2019 e 7 nella seconda parte, quindi 6,5. I trofei incidono nella valutazione, la Lazio ha vinto Coppa Italia e Supercoppa ed è stata superiore ai giallorossi per quanto riguarda i risultati. La Roma potrebbe aver svoltato con Fonseca, al di là del cambio di proprietà. Penso che insieme alla Lazio possano essere la sorpresa di questo campionato. Tutti si aspettavano Napoli e Atalanta, invece le romane stanno lì a competere con le più grandi. Arrivando in Champions League farebbero qualcosa di grande e di inaspettato, per come sta andando ora. Mi aspetto che continuino, ci sono tutte le premesse perché ciò avvenga».