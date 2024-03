Lazio, Orlando critico su Immobile: «Per lui annata brutta, difficile da raddrizzare»

Lazio, Orlando critico su Immobile: «Per lui un’annata brutta e difficile da raddrizzare» Il parere dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato della situazione attaccanti in Nazionale, parlando anche del capitano della Lazio, Ciro Immobile:

«Attaccante Nazionale? Credo che potenzialmente Scamacca è il più forte, ma come atteggiamento non piace a Spalletti. O cambia lui in questo e nel modo di giocare, o non ci sarà. Quindi penso Lucca e Immobile, se farà due mesi al suo livello. L’annata per lui è stata brutta ed è difficile da raddrizzare»