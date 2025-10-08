 Lazio, orgoglio ritrovato? Una rimonta che vale più di un punto
Lazio, orgoglio ritrovato? Una rimonta che vale più di un punto

Lazio, orgoglio ritrovato? Una rimonta che vale più di un punto

Cataldi
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Danilo Cataldi

Lazio, contro il Torino non è arrivata la vittoria, ma la reazione: carattere e compattezza riaccendono la speranza biancoceleste

Non è arrivata la vittoria, ma un segnale sì. La Lazio di Sarri ha ritrovato una scintilla di orgoglio e carattere, qualità che sembravano smarrite. Contro il Torino, dopo lo svantaggio iniziale, è arrivata una reazione autentica: un pareggio che vale più di un punto, perché racconta di una squadra viva, capace di rialzarsi e di non lasciarsi travolgere dagli eventi. Un passo avanti, piccolo ma significativo.

Per ritrovare una Lazio così determinata nel reagire a un gol subito, ricorda il Corriere dello Sport, bisogna tornare al 29 dicembre 2023, quando i biancocelesti ribaltarono il Frosinone all’Olimpico con le reti di Castellanos, Isaksen e Patric. Da allora, ogni volta che erano andati sotto, non erano più riusciti a rimontare: sette sconfitte in quattordici gare, spesso senza nemmeno segnare dopo il vantaggio avversario.

Contro il Toro non è stata una partita perfetta, tutt’altro, ma stavolta la Lazio non si è spenta. Ha reagito due volte, mostrando compattezza, spirito di squadra e la capacità di restare dentro la partita anche nei momenti più difficili. Non basta per parlare di svolta, ma è un indizio prezioso. Dopo settimane in cui la squadra si scioglieva al primo colpo subito, contro il Torino si è vista una reazione diversa: rabbia, determinazione e la voglia di non arrendersi. Una “rimonta a metà”, certo, ma che può diventare il punto di partenza per ricostruire fiducia e continuità.

