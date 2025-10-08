Lazio, orgoglio ritrovato? Una rimonta che vale più di un punto

Lazio, contro il Torino non è arrivata la vittoria, ma la reazione: carattere e compattezza riaccendono la speranza biancoceleste

Non è arrivata la vittoria, ma un segnale sì. La Lazio di Sarri ha ritrovato una scintilla di orgoglio e carattere, qualità che sembravano smarrite. Contro il Torino, dopo lo svantaggio iniziale, è arrivata una reazione autentica: un pareggio che vale più di un punto, perché racconta di una squadra viva, capace di rialzarsi e di non lasciarsi travolgere dagli eventi. Un passo avanti, piccolo ma significativo.

Per ritrovare una Lazio così determinata nel reagire a un gol subito, ricorda il Corriere dello Sport, bisogna tornare al 29 dicembre 2023, quando i biancocelesti ribaltarono il Frosinone all’Olimpico con le reti di Castellanos, Isaksen e Patric. Da allora, ogni volta che erano andati sotto, non erano più riusciti a rimontare: sette sconfitte in quattordici gare, spesso senza nemmeno segnare dopo il vantaggio avversario.

Contro il Toro non è stata una partita perfetta, tutt’altro, ma stavolta la Lazio non si è spenta. Ha reagito due volte, mostrando compattezza, spirito di squadra e la capacità di restare dentro la partita anche nei momenti più difficili. Non basta per parlare di svolta, ma è un indizio prezioso. Dopo settimane in cui la squadra si scioglieva al primo colpo subito, contro il Torino si è vista una reazione diversa: rabbia, determinazione e la voglia di non arrendersi. Una “rimonta a metà”, certo, ma che può diventare il punto di partenza per ricostruire fiducia e continuità.

