Lazio, annullato l’appuntamento con Olympia. Con un comunicato la società informa l’annullamento dell’evento in data odierna. Ecco il perché

Tramite un comunicato sui suoi canali ufficiali la S.S.Lazio ha informato l’annullamento dell’evento in programma oggi che si sarebbe dovuto tenere con la presenza dell’aquila Olympia. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «La S.S. Lazio informa che, a causa delle condizioni metereologiche avverse, non si è potuto svolgere l’evento programmato in data odierna in via di Propaganda con la presenza dell’aquila Olympia. Gli organizzatori dell’evento si scusano per l’accaduto »